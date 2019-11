10:21 Uhr

Unbekannter lässt aus allen Reifen zweiter Autos die Luft

Ein Unbekannter hat an zwei Autos, die in Dillingen standen, bei allen Reifen die Luft abgelassen.

Am Hafenmarkt in Dillingen stand ein Renault. Ein Unbekannter ließ an allen Reifen die Luft heraus - aber nicht nur an dem Auto.

Am Hafenmarkt in Dillingen stand zwischen Montag, 19.20 Uhr, und Dienstag, 11.15 Uhr, ein Renault Megane. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde aus allen vier Reifen die Luft herausgelassen. Bereits in der Nacht zuvor war dies bei einem ebenfalls am Hafenmarkt abgestellten Ford Focus geschehen.

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen

Ob an den Fahrzeugen ein Sachschaden an den Felgen und Reifen entstanden ist, muss derzeit noch überprüft werden. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)

Diese Themen könnten Sie auch interessieren:

Schwerer Unfall in Aislingen

Falsche Polizisten am Telefon

Mit über zwei Promille gegen Bäume geprallt

Nach Kneipenbesuch in Gundelfingen Nase gebrochen

Themen folgen