09:16 Uhr

Unbekannter lockert Radmuttern an einem Wagen

Die Dillinger Polizei ermittelt wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Tatort war Lauingen.

Zum Glück hat eine 40-Jährige Lauingerin am Samstagmorgen um 9 Uhr laute Geräusche am Vorderrad ihres Audis bemerkt - und sofort eine Werkstatt aufgesucht. Dort wurde nach Angaben der Polizei festgestellt, dass am Vorderrad des grauen Audi A3 alle Radmuttern gelockert waren.

Das Auto stand zuvor am Zwerchgraben in Lauingen. Ein Schaden entstand nicht, das Rad hätte sich jedoch während der Fahrt lösen können. (pol)

