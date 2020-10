vor 33 Min.

Unbekannter spricht Schülerin an der Höchstädter Nordschwabenhalle an

Ein Unbekannter soll in Höchstädt eine Schülerin erst angesprochen und dann verfolgt haben.

Ein älterer Mann soll in Höchstädt die Schülerin nicht nur angesprochen, sondern sogar verfolgt haben. Was die Dillinger Polizei rät.

Ein bislang unbekannter Mann soll in Höchstädt eine Schülerin angesprochen haben. Mit Welpen, die er zuhause hat, soll er das Mädchen versucht haben, nach Hause zu locken. Stattdessen sei es aber davongelaufen. Doch der ältere Herr habe das Mädchen bis dorthin verfolgt. Die Mutter erstattete daraufhin eine Anzeige bei der Polizei.

Die Dillinger Polizei wird in Höchstädt verstärkt unterwegs sein

„Wir nehmen diese Anzeige sehr ernst, haben aber bislang nur die eine Aussage“, teilte die Dillinger Polizei auf Nachfrage mit. Die Beamten werden in den nächsten Tagen im Bereich der Nordschwabenhalle und bei der Schule Präsenz zeigen. Aktuell sehe man keine Gefahr, weder für die betroffene Schülerin noch für andere Mädchen. Dennoch weist die Polizei auf die Präventionshinweise hin, die an alle Schulen geschickt wird. Wer etwas Verdächtiges sieht, könne sich jederzeit unter Telefon 09071/560 an die Polizei wenden. (corh)

