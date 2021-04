Unbekannter stiehlt in Gundelfingen ein Iphone

Ein Kunde hat in einem Gundelfinger Supermarkt sein Handy verloren. Er wollte es danach gleich anrufen. Doch das ging nicht mehr.

Der Diebstahl hat am Donnerstag zwischen 14.30 und 15.30 Uhr stattgefunden. Der Mann war laut Polizei in einem Supermarkt an der Lauinger Straße in Gundelfingen einkaufen, als er das weiße Iphone 12 verlor. Es hat einen Wert von rund 1200 Euro.

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen

Nachdem der Eigentümer den Verlust bemerkte, versucht er vergeblich seine Rufnummer anzurufen. Ein Finder hatte das Handy an sich genommen und dieses sofort ausgeschaltet. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)

