Unbekannter stiehlt wertvolles Handy

Im Aufenthaltsraum eines Verbrauchermarktes hat eine Frau ihr Handy vergessen. Dann war es weg.

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete am Donnerstag zwischen 12.10 und 14.40 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Großen Allee in Dillingen ein wertvolles Handy.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine 29-Jährige ihr silberfarbenes Smartphone Samsung Galaxy S 8 Plus im Aufenthaltsraum des Supermarktes abgelegt.

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen

Der Wert des Mobiltelefons mit eingelegter SIM-Karte wurde auf ungefähr 400 Euro beziffert. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (pol)

