vor 22 Min.

Unbekannter überfährt bei Bergheim einen Hund

In Bergheim ist ein Hund überfahren worden. Die Dillinger Polizei sucht Zeugen.

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen für einen Unfall bei Mödingen.

Wie sie am Freitag mitteilte, ist am Donnerstag um 4 Uhr morgens ein Hund überfahren und auf der Fahrbahn liegengelassen worden. Der Unfall ereignete sich im Mödinger Ortsteil Bergheim auf der Kreisstraße DLG 18 (Fahrtrichtung Mödingen in Richtung Bergheim).

Der Hund in Bergheim wurde zweimal überfahren

Ein nachfolgender Kia-Fahrer erkannte das Tier auf der Fahrbahn zu spät und überfuhr den Hund ein weiteres Mal.

Das tote Tier wurde schließlich von der Fahrbahn geborgen, am Kia entstand ein Sachschaden von rund 350 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter der Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

