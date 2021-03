18:06 Uhr

Unbekannter überrumpelt in Gundelfingen Senior beim Geldabheben

Mit einem fiesen Trick hat ein Unbekannter einen Senior in Gundelfingen beim Geldabheben überrumpelt. Dem Mann fehlt nun eine erhebliche Summe. Die Polizei sucht den Täter.

Ein Senior ist am Freitag voriger Woche in Gundelfingen beim Geldabheben von einem Unbekannten überrumpelt worden. Der Mann hatte um 15.23 Uhr an einem Geldautomaten der VR-Bank in der Professor-Bamann-Straße Geld abgehoben. Dabei wurde er von einem hinter ihm stehenden Unbekannten beobachtet.

Der Unbekannte lässt einen Geldschein fallen

Dieser ließ schließlich einen Geldschein fallen, den der Senior in der Annahme, dass dieser Schein ihm gehöre, aufhob. Zeitgleich hob der bislang Unbekannte mit der ausgespähten PIN-Nummer von der noch im Automat befindlichen Karte weitere 1000 Euro vom Konto des Senioren ab.

Der Täter ist laut Polizei etwa 40 Jahre alt

Die Polizei beschriebt den Täter als etwa 40 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er sprach schwäbischen Dialekt und war nach Angaben der Polizei mit einer lederähnlichen hellbraunen Jacke und einer dunklen Baskenmütze bekleidet. (pol)

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen.

