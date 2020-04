11:04 Uhr

Unbekannter verursacht zwei Unfälle und flüchtet

Zu zwei Unfallfluchten ist es am Montagmorgen zwischen 5 Uhr und 7.45 Uhr in Höchstädt gekommen.

In Höchstädt hat ein unbekannter Fahrzeugführer ein Auto angefahren. Nicht weit von der Unfallstelle prallte er mit seinem Fahrzeug gegen einen Zaun.

Zu zwei Unfallfluchten ist es am Montagmorgen zwischen 5 Uhr und 7.45 Uhr in Höchstädt gekommen. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr in der Ulrich-Tengler-Straße gegen einen geparkten schwarzen Kia Picanto und beschädigte diesen über die komplette linke Fahrzeugseite.

Zaun, Briefkasten und Säule beschädigt

Im nahe gelegenen Fallenweg fuhr der Unbekannte gegen den Gartenzaun eines Einfamilienhauses und beschädigte diesen sowie eine Hofsäule und einen angebrachten Briefkasten. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei von ein und demselben Unfallverursacher aus. Der Unbekannte beging in beiden Fällen Unfallflucht. Der angerichtete Gesamtschaden beläuft sich laut Polizeibericht auf mehr als 3000 Euro. (pol)

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560.

