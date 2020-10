vor 38 Min.

Unbekannter zerkratzt in Dillingen ein Auto

Ein Unbekannter hat in Dillingen ein Auto zerkratzt.

Dabei entstand an dem Fahrzeug in Dillingen ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Die komplette Fahrerseite eines schwarzen Mitsubishi Outlander hat der Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Donnerstag zwischen 10 und 10.10 Uhr.

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen

Der Wagen stand da auf einem Kundenparkplatz in der Hausener Straße in Dillingen. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (pol)

