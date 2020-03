vor 49 Min.

Und wie gut hören Sie? Die Gesundheitsthemen auf der WIR in Dillingen

Auf der Dillinger Wirtschaftsausstellung werden unter anderem viele Gesundheitsthemen angeboten

Was leistet der Bezirk Schwaben ? Wie gut funktionieren meine Ohren noch? Leide ich an einem Lipödem? Auch darauf finden die Besucher auf der Dillinger Wirtschafts-, Informations- und Regionalausstellung WIR Antworten:

Schwerhörigkeit ist dabei kein Thema des Alters: Hörspezialisten wissen, dass Hörprobleme vermehrt bereits zwischen 30 und 60 Jahren auftauchen. Gründe dafür sind unter anderem Stress, Burn Out oder ein Hörsturz. Auf der WIR finden Besucher laut Pressemitteilung zahlreiche Möglichkeiten, kostenlose Hörtests durchzuführen und so das eigene Hörvermögen überprüfen zu lassen. Möglichkeiten dazu gibt es im Freigelände in Hörtrailern, aber auch in den Hallen B und K bei den Hörakustikern Langer Hörgeräte und Hörwelt Noack.

Betroffene von Lipödem können sich austauschen

In Halle B kann jeder testen, ob er mit oder ohne Hörgerät den Fernsehton besser hört. Außerdem wird über Gehörschutz informiert. Inzwischen gibt es Hörgeräte, die sich im Ohr verstecken – oder im Ohrring. Ob Clip oder Ohrstecker, ob Modelle für Frauen oder Männer – diese Art moderner Hörschmuck ist so individuell wie ihr Träger (Halle K).

Für alle Menschen, die vom Verlust ihrer Sehkraft bedroht sind, lohnt sich ein Besuch im Blickpunkt-Auge Beratungsmobil des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes im Freigelände. Neben Selbsterfahrung, zum Beispiel mit einer Dunkelbrille, können dort Brettspiele für blinde Menschen ausprobiert, das Gehen mit dem Langstock oder das Ertasten von Alltagsgegenständen geübt werden.

Jede zehnte Frau soll davon betroffen sein, jedoch wissen die meisten nicht, dass sie diese Krankheit haben. Die Nordschwäbische Selbsthilfegruppe für Betroffene mit Lipödem und Lymphödem trifft sich deshalb jeden ersten Freitag im Monat. Nun wird im Monat März zum ersten Mal seit Gründung der Gruppe 2017 kein Gruppentreffen stattfinden, denn die Betroffenen haben einen Stand bei der WIR und werden dort am Samstag, 7. März, zwei Fachärzten für Liposuktion eine Plattform geben, die um 11 Uhr auf der Bühne einen Vortrag über Liposuktion und Lipödem halten werden. Auch Mitarbeiter der Firma Human Med b und Human Med AG werden da sein und ihre medizinischen Möglichkeiten am Stand zeigen. Mehr Infos zur Krankheit, OP und den Ärzten gibt es online unter www.lipohilp.com

In Halle L gibt es allerlei Aktivitäten

Die Lebenshilfe Dillingen , eine gemeinnützige Elternvereinigung, die Menschen mit Handicap entsprechend ihrer Fähigkeiten fördert, wird in Halle L vertreten sein. Am Messestand werden eigene Produkte aus der Gärtnerei und Lederwarenfertigung angeboten. In Halle K informiert die Regens-Wagner-Stiftung über ihre verschiedenen Bereiche und die Aktion Lebensrecht für Alle informiert über ihr Hilfsangebot für Menschen in Not bei ungewollter Schwangerschaft. Ebenfalls präsentieren sich dort viele soziale Einrichtungen wie der Arbeiter-Samariter-Bund , das BRK und der VdK.

Am Messestand 1000 - 1006 in Halle K können sich die Besucher ihre persönlichen Gesundheitswerte (Blutdruck-, Blutzucker- und Pulsmessung) ermitteln lassen, außerdem erwartet sie ein täglich wechselndes Aktionsprogramm. Mit dabei sind unter anderem die Abteilungen Innere Medizin mit Internistischer Funktionsdiagnostik, die Gynäkologie und Geburtshilfe, die Praxis Orthopädie Dillingen , die Berufsfachschule für Pflege, der Förderverein der Kreisklinik St. Elisabeth , Dillingen , sowie weitere Akteure aus den Bereichen Sozialdienst und Küche. Im Mittelpunkt stehen vielfältige Informationen, Aktionen und Demonstrationen. Im Internet www.khdw.de

In Halle L können sich Gäste über den Bezirk informieren und in der Schwabenkarte verewigen, in der Button-Werkstatt individuelle Buttons kreieren oder beim Würfelspiel um einen Gewinn würfeln. Zudem sind jeden Tag wechselnd Bezirksräte aus dem Bezirkstag vor Ort. Die Beratungsstelle der Sozialverwaltung ist den ganzen Samstag und Sonntag vor Ort, um Rat- und Hilfesuchende in einem ersten Gespräch zu unterstützen.

Wegen des Coronavirus gibt es auf der WIR in Dillingen Hygienemaßnahmen

Der Bezirk Schwaben ist daneben auch Träger vieler kultureller Erlebnisorte in Schwaben. Zwei Museen zeigen sich: Am Samstag präsentiert sich das Museum im Schloss Höchstädt helden- und märchenhaft am Stand. Von 11 bis 16 Uhr können die Messebesucher kreativ werden und sich mit Hilfe einer selbst gestalteten Maske in Superhelden verwandeln. Die erfolgreiche Teilnahme am ebenfalls angebotenen Märchenquiz wird mit einem kleinen Geschenk belohnt. Mit diesen Aktionen wird die Ausstellung „Märchenhafte KinderBuchHelden“, die am 1. April auf Schloss Höchstädt startet, vorgestellt. Am Sonntag gibt das Museum Kulturland Ries einen Einblick in die Ausstellung „Die Honigmacher: Bienen und Imkerei“. Und für jeden, der sich schon immer mal eine individuell gezeichnete Karikatur von sich gewünscht hat: Am Freitag zwischen 12 und 15 Uhr fertigt der Schnellzeichner Fevzi Kasli in wenigen Minuten ein nicht ganz ernst gemeintes Ebenbild von den Standbesuchern. Im Internet www.bezirk-schwaben.de/wir2020.

Mit Blick auf Coronaviren und Grippewelle werden die Besucher am Eingang auf Hygienemaßnahmen hingewiesen. Das Motto so lauten: Lieber ein Lächeln schenken als Händeschütteln. Desinfektionsmittel finden sich auf allen Toiletten. (pm)

Informations- und Regionalausstellung WIR in Dillingen , 4. bis 8. März, Nachtweideweg/Festplatz Donaupark. Geöffnet täglich von 10 bis 18 Uhr. Weitere Infos unter www.wir2020.de

Lesen Sie auch:

Themen folgen