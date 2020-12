12:10 Uhr

Unfälle in Blindheim, Wertingen und Dillingen

In Blindheim prallt ein Auto gegen ein Schild, in Wertingen streift ein Wagen eine Leitplanke und in Dillingen endet eine Fahrt in einer Hecke.

Drei Unfälle haben sich am Montag im Landkreis Dillingen ereignet: Um 13.50 Uhr überfuhr eine 64-jährige Frau mit ihrem Auto in Blindheim an der Kreisstraße DLG 32 die dortige Verkehrsinsel und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1800 Euro. Als Unfallursache gibt die Dillinger Polizei Unachtsamkeit an.

Unfallschaden in Wertingen: rund 3000 Euro

Am gleichen Tag abends um 18.20 Uhr kam auf der Staatsstraße 2033 zwischen Wertingen und Dillingen ein 41-jähriger Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte eine Leitplanke. An seinem Wagen entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Unfallschaden in Dillingen: rund 1200 Euro

Zu einem ähnlich gelagerten Unfall kam es um 20.30 Uhr in der Dillinger Ziegelstraße. Dort geriet ein 52-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen von der Straße ab und prallte nach rechts in eine Hecke. Gemeinsam mit den hinzugerufenen Polizeibeamten konnte er seinen Wagen aus der Hecke schieben. Der Schaden beläuft sich auf rund 1200 Euro. (pol)

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen