15:42 Uhr

Unfälle in Dillingen und Gundelfingen: E-Bike-Fahrer verletzen sich

Bei zwei Unfällen in Dillingen und Gundelfingen verletzen sich Fahrer von E-Bikes. Eine Beteiligte trug keinen Schutzhelm.

Die Dillinger Polizei meldet zwei Unfälle, bei denen E-Bike-Fahrer beteiligt waren. Am Montagmorgen um 9.25 Uhr befuhr ein 71-Jähriger mit seinem Pedelec die Lauinger Straße in Gundelfingen. Aus Unachtsamkeit geriet der Mann mit dem Rad ins Straucheln und stieß in Anschluss laut Polizei gegen einen im Grünstreifen befindlichen Stützpfahl eines Baumes. Der 71-Jährige, der einen Helm trug, zog sich unter anderem eine Platzwunde im Gesicht sowie die Fraktur eines Handgelenks zu. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort in das Krankenhaus Dillingen eingeliefert. An seinem Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 300 Euro.

Dillingen/Gundelfingen: Unfälle mit E-Bikes

Eine 57-Jährige und ihr 59-jähriger Mann waren am Sonntagabend gegen 17.45 Uhr mit ihren E-Bikes in der Hildegardstraße in Dillingen unterwegs. Aus Unachtsamkeit stieß die 57-Jährige mit ihrer Lenkstange gegen die Lenkstange des neben ihr fahrenden Ehemanns und verlor dadurch die Kontrolle über ihr Fahrrad. Sie stürzte daraufhin auf die Straße und zog sich laut Polizei mittelschwere Verletzungen zu. Unter anderem erlitt die 57-Jährige aufgrund des nicht getragenen Schutzhelms eine Kopfplatzwunde. Ein Schaden an den beiden Rädern entstand nicht. Der 59-jährige Mann fiel nicht vom Rad. (pol)

