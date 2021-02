09:20 Uhr

Unfälle in Dillingen und Lauingen

In Dillingen in Lauingen hat es am Dienstag zwei Unfälle gegeben.

Ein Autofahrer wollte am Dienstag um 13.15 Uhr mit seinem Wagen vom Georg-Hogen-Ring auf das Gelände einer Tankstelle einfahren. Dabei übersah er nach Angaben der Polizei einen vorrangberechtigten Opel-Corsa und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Auffahrunfall mit Sachschaden in Lauingen

Ein 64-jähriger Autofahrer hat am Dienstagnachmittag um 16.40 Uhr in Lauingen übersehen, dass ein anderer Wagen vor ihm in der Gundelfinger Straße bremste. Sein Wagen prallte auf das Heck des Fahrzeugs vor ihm. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 1000 Euro. (pol)

