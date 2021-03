vor 20 Min.

Unfälle in Wertingen, Bachhagel und Dillingen

Bei einem Unfall in Wertingen und bei einer Kollision in Bachhagel entstand ein Schaden von jeweils 4500 Euro. Und in Dillingen haben sich ein Radler und ein Autofahrer übersehen.

Eine 81-jährige Autofahrerin wollte am Montag um 9.25 Uhr von der Mozartstraße in die Dominik-Zimmermann-Straße fahren. Im Kreuzungsbereich übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Wagen. Beide Autos stießen zusammen, Schaden laut Polizei: etwa 4500 Euro.

Zu einem weiteren Unfall mit gleicher Schadenshöhe kam es am gleichen Tag um 11.45 Uhr, als ein 63-jähriger Autofahrer zu spät bemerkte, dass der Mercedes vor ihm in der Hauptstraße verkehrsbedingt anhalten musste und mit seinem Wagen auf den anderen auffuhr.

In Dillingen prallen ein Rad und ein Auto zusammen

Ein 20 Jahre alter Fahrradfahrer war am Montagabend um 18.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Hans-Geiger-Straße in Dillingen unterwegs. Als ein 38-jähriger Autofahrer in den Parkplatz einbiegen wollte, übersahen sich die beiden laut Polizei und prallten zusammen. Der Radler überstand den Unfall unverletzt. Am Fahrrad und am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. (pol)

