vor 39 Min.

Unfälle in Wertingen und Dillingen

Zwei Mal missachten Autofahrer die Vorfahrt eines anderen, zwei Mal kracht es: in Wertingen und in Dillingen.

Wie die Polizei mitteilte, übersah am Montag um 9.30 Uhr ein 53-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines anderen Wagen. Beide Fahrzeuge stießen an der Kreuzung der Hans-Wertinger-Straße/Ebersberg zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro.

Zuvor war es am um 8.30 Uhr bereits in Dillingen zu einem Unfall gekommen: An der Einmündung der Bahnhofstraße in die Große Allee hatte eine Autofahrerin einer anderen die Vorfahrt genommen. Auch hier entstand an den Wagen ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. (pol)

