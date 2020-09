00:32 Uhr

Unfälle mit hohen Sachschäden

Im Landkreis Dillingen hat es mehrfach gekracht

Am Freitag, 10 Uhr, ist es an der Einmündung der Kreisstraße DLG 41 auf die Kreisstraße DLG 25 bei Deisenhofen zu einem Unfall gekommen, nachdem ein 63-jähriger Toyota-Fahrer einen entgegenkommenden Kleintransporter übersah und mit diesem zusammenstieß. Es entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von rund 3500 Euro.

Kurze Zeit später, gegen 14.45 Uhr, fuhr eine 32-jährige BMW-Fahrerin auf Höhe des Reitwegs in Dillingen auf einen vor ihr haltenden Chevrolet auf und verletzte sich dabei leicht. Sie musste zur weiteren Behandlung ins Dillinger Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 5500 Euro.

Weil am Freitag gegen 15.15 Uhr eine 61-jährige Pkw-Fahrerin an der Einmündung der Staatsstraße 2021 bei Thalheim die Vorfahrt einer 32-jährigen VW-Fahrerin übersah, kam es im Kreuzungsbereich zum Unfall. Dabei wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt und mussten im Krankenhaus Nördlingen behandelt werden. An den beiden Pkw entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von circa 10000 Euro. (pol)

