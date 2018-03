vor 22 Min.

Unfall: 18-Jährige erleidet Schock

Ein 77-jähriger Autofahrer hat einer 18-Jährigen in Zöschlingsweiler die Vorfahrt genommen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Ein 77-jähriger Autofahrer wollte am Dienstag gegen 14.50 Uhr mit seinem Auto die Schabringer Straße in Zöschlingsweiler überqueren. Dabei übersah er nach Angaben der Polizei eine 18-jährige Autofahrerin, die auf der Schabringer Straße in Richtung Wittislingen unterwegs war. Beim Zusammenstoß wurde das Auto der jungen Frau von der Straße geschleudert und landete in einem angrenzenden Acker. Die 18-Jährige erlitt bei dem Unfall einen Schock und wurde anschließend ärztlich behandelt. An den Autos entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von etwa 8500 Euro. (pol)