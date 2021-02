10:55 Uhr

Unfall: 25-Jähriger fährt bei Bächingen gegen Baum

Ein 25-Jähriger ist am Samstag bei Bächingen mit sienem Auto von der Straße abgekommen. Der Wagen prallte gegen einen Baum.

Ein 25-Jähriger ist am Samstag mit seinem Auto bei Bächingen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er hatte bei dem Unfall noch Glück im Unglück.

Glück im Unglück hatte ein 25-Jähriger am Wochenende bei einem Unfall. Der Autofahrer war am Samstagnachmittag mit seinem Wagen auf der Kreisstraße 25 bei Bächingen unterwegs.

Der Mann fuhr auf der feuchten Fahrbahn laut Polizei zu schnell

Wie die Polizei mitteilt, verlor er aufgrund der feuchten Fahrbahnverhältnisse und der dafür überhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto geriet auf das rechte Fahrbahnbankett und kam ins Rutschen.

Der Wagen kollidierte zuerst mit einem Straßenbegrenzungspfosten und prallte schließlich gegen einen am Straßenrand stehenden Baum. Am Auto des 25-Jährigen entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Der 25-Jährige erleidet leichte Verletzungen

Der Fahrer selbst hatte Glück, er erlitt lediglich leichte Verletzungen. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (pol)

