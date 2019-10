vor 18 Min.

Unfall: Auto kommt in Höchstädt von der Straße ab

Auf der Wertinger Straße in Höchstädt ereignete sich am Montagabend ein Unfall.

Ein Fahrzeug ist in der Wertinger Straße in Höchstädt von der Fahrbahn abgekommen. Die Straße wurde teils gesperrt.

Ein Auto ist am späten Montagabend in der Wertinger Straße in Höchstädt von der Fahrbahn abgekommen und gegen das Tor des städtischen Bauhofs geprallt. Die zwei Insassen des Fahrzeugs wurden ersten Erkenntnissen nach verletzt. Das Auto war in einer steilen Linkskurve aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Weitere Details zum Unfall wollte die Polizei bislang nicht nennen.

Die Höchstädter Feuerwehr war mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort, die Straße wurde nach dem Unfall in einer Fahrtrichtung gesperrt. (AZ)