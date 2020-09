vor 51 Min.

Unfall: Fahrradlenker verhakt sich im Schulranzen

Ein 45-Jähriger stürzt in Dillingen. Auch in der Einsteinstraße kracht es. Zwei Personen werden dabei leicht verletzt.

Ein 55-jähriger Mann ist am Dienstag gegen 14.30 Uhr mit seinem Fahrrad an einer Schülergruppe vorbeigefahren. Dabei verhakte sich der Lenker des Fahrrades in einem Schulranzen eines der Schüler und der Mann stürzte zu Boden. Er wurde mit Beinverletzungen ins Krankenhaus Dillingen gebracht, teilt die Polizei mit.

31-Jähriger übersieht Auto vor sich

Ein weiterer Unfall hat sich in Dillingen bereits gegen 7.10 Uhr ereignet. Ein 45-Jähriger war in der Einsteinstraße unterwegs. Ein nachfolgender 31-jähriger Kleintransportfahrer übersah dabei, dass der 45-Jährige seine Fahrt verlangsamte und fuhr auf .

Selbstständig in ärztliche Behandlung begeben

Der 45-Jährige und seine 51-jährige Beifahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung, teilt die Polizei mit. An den Autos entstand ein Sachschaden von 4000 Euro. (pol)

Lesen Sie auch:

Themen folgen