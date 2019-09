vor 18 Min.

Unfall: Radfahrer von Maishäcksler erfasst

Ein 21-Jähriger wird von einem Maisgebiss am Heck der Maschine schwer verletzt

Ein 21-jähriger Fahrradfahrer ist am Freitag gegen 18.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Höchstädt von einem Maishäcksler erfasst worden und wurde dabei schwer verletzt.

Der junge Mann stand mit seinem Fahrrad an der Ampelanlage in der Donauwörther Straße gegenüber der Ellimahdstraße. Offenbar wartete er auf das Grünlicht für die Fußgänger, um die Fahrbahn zu überqueren, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Der 31-jährige Fahrer eines Maishäckslers fuhr auf der Donauwörther Straße aus Richtung Blindheim kommend stadteinwärts. Weil der Fahrradfahrer Anstalten machte, plötzlich über die Straße zu fahren, obwohl der 31-Jährige noch Grün hatte, leitete dieser mit seinem Gefährt eine Vollbremsung ein. Aus bisher unbekannter Ursache steuerte der Maishäcksler nach rechts und erfasste dabei den 21-Jährigen mit dem am Heck des Häckslers angebrachten und nicht abgedeckten Maisgebiss.

Der Fahrradfahrer musste daraufhin schwer verletzt mit dem Rettungswagen zunächst in das Dillinger Krankenhaus gefahren werden. Von dort aus wurde er anschließend in ein Universitätsklinikum nach Augsburg verlegt. An den Fahrzeugen und an der Ampelanlage entstand ein Gesamtschaden von mehr als 13000 Euro. Die Feuerwehr Höchstädt war für die Durchführung der erforderlichen Verkehrsmaßnahmen vor Ort. (pol)

