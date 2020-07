vor 58 Min.

Unfall: Radler prallen in Dillingen zusammen

Mittelschwere Verletzungen hat ein 75-jähriger Radler am Freitag bei einem Unfall in Dillingen erlitten. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang dringend, beim Radeln einen Helm zu tragen.

Mittelschwere Verletzungen hat ein 75-jähriger Radfahrer am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Dillingen erlitten. Der Senior war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg am Georg-Hogen-Ring zwischen Hausen und Dillingen unterwegs.

Jugendlicher fährt freihändig

Der Mann wurde nach Angaben der Polizei von einem 17-Jährigen, der freihändig und mit seinem Handy telefonierend auf seinem Fahrrad entgegenkam, angefahren und stürzte mit dem Kopf auf den Asphalt. Der 75-Jährige, der keinen Fahrradhelm getragen hatte, zog sich eine Gehirnerschütterung und Schürfwunden am Kopf zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gebracht. Der 17-Jährige blieb unverletzt, an seinem Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Polizei rät dazu, einen Fahrradhelm zu tragen

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass beim Fahrradfahren das Tragen eines Fahrradhelms, auch wenn keine gesetzliche Pflicht besteht, sehr sinnvoll ist. Ein Fahrradhelm vermindere die Wucht beim Aufprall und schütze so vor schweren Kopfverletzungen. Verboten sind laut Polizeibericht das freihändige Fahren sowie das Benutzen eines Handys während der Fahrt. „Der Radfahrende verliert so beim Fahren die Kontrolle über sein Fahrrad und kann dadurch andere gefährden und sogar, wie in diesem Fall, einen Unfall mit Personenschaden verursachen“, warnt die Polizei. Verstöße ziehen neben den haftungsrechtlichen Konsequenzen ein Strafverfahren oder zumindest die Verhängung eines Bußgeldes nach sich. (pol)

