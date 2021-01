15:00 Uhr

Unfall: Sattelzug bleibt bei Bissingen stecken, Auto prallt gegen Anhänger

Ein Lkw-Fahrer blieb bei Bissingen mit seinem Sattelzug in einem Grünstreifen stecken. In der Folge fuhr eine Autofahrerin gegen den Anhänger des Lkw.

Ein 60-Jähriger ist bei Bissingen mit seinem Sattelzug in einem Grünstreifen steckengeblieben. Eine Frau prallte in der Folge mit ihrem Wagen gegen den Anhänger.

Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer wollte am Freitag gegen 7.45 Uhr auf der Kreisstraße kurz vor Bissingen in Richtung Fronhofen abbiegen. Dabei geriet er nach Angaben der Polizei mit seinem Brummi in den Grünstreifen und fuhr den Sattelzug fest.

Das Befreiungsmanöver scheitert

Der Mann versuchte laut Polizeibericht etwa 20 Minuten lang vergeblich, seinen Sattelzug aus der misslichen Lage zu befreien. In der Folge passiert ein Unfall. Eine vorbeifahrende 58-Jährige übersah den Anhänger, der noch auf die Straße ragte. Das Auto prallte gegen den Anhänger. Dabei erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen.

Die Feuerwehr und der Abschleppdienst sind vor Ort

Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 12.000 Euro an. Die Freiwillige Feuerwehr Bissingen war mit zwei Fahrzeugen vor Ort und musste ausgelaufenes Kühlwasser binden. Der Lkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. (pol)

