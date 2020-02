15.02.2020

Unfall: Zwei Verletzte bei Gundelfingen

Autofahrer übersieht anderen Wagen

Beim Abbiegen sind am Freitag um 12.20 Uhr zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein 78-Jähriger bog von Gundelfingen kommend von der Medlinger Straße nach links ab, um auf die Bundesstraße 16 in Richtung Dillingen abzubiegen. Hierbei übersah er laut Polizei eine aus Richtung Medlingen ihm entgegenkommende 37-jährige Autofahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 30000 Euro. Die Feuerwehr Gundelfingen sperrte die Fahrbahn, kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe und reinigte die Straße von Fahrzeugteilen. Polizei, Rettungsdienst und der Rettungshubschrauber aus Augsburg waren ebenfalls vor Ort. (obes)

