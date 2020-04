vor 33 Min.

Unfall am Höchstädter Marktplatz: Transporter-Fahrer flüchtet

Am Höchstädter Marktplatz ist es zu einem Unfall gekommen.

Am Höchstädter Marktplatz stoßen zwei Fahrzeuge zusammen. Nun sucht die Polizei den Fahrer eines Transporters.

Vor der Apotheke am Höchstädter Marktplatz ist es am Samstag gegen 10.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei fuhr laut Polizei ein 61-jähriger Mann aus dem Landkreis Dillingen rückwärts aus seiner Parklücke. Ein weißer Transporter befuhr gleichzeitig die Dillinger Straße und bog nach links in die Herzogin-Anna-Straße ein. Dabei kam es zur Berührung der beiden Fahrzeuge.

Höchstädt: Transporter-Fahrer flüchtet nach Unfall

Nach einem Verkehrsunfall verlangt das Gesetz von allen Beteiligten zu warten, bis sie ihre Personalien an die anderen Beteiligten weitergeben konnten, so die Polizei. Da der unbekannte Fahrer des weißen Transporters dies nicht tat, wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (pol)

