Unfall auf Dillinger Baustelle: Georg-Schmid-Ring gesperrt

Auf der Baustelle am Georg-Schmid-Ring in Dillingen ist ein Bagger umgekippt. Die Straße ist - wohl nur kurz - gesperrt, Staus sind die Folge.

Von Jakob Stadler

Im Georg-Schmid-Ring in Dillingen werden gerade Fernwärmeleitungen verlegt. Deshalb ist die Straße halbseitig gesperrt, nur aus Richtung Taxispark können Autofahrer die Baustelle passieren - eigentlich. Denn am Donnerstagnachmittag ist die Straße auch aus dieser Richtung nicht befahrbar. Grund dafür ist ein Unfall auf der Baustelle.

Bagger in Dillingen umgekippt

Dort ist ein Bagger umgekippt, der nun den Weg blockiert. Das ist offenbar gegen 13.40 Uhr passiert, als zwei Bagger eine der Leitungen in den Graben heben sollten. Dabei gab es ein Problem und der größere Bagger hat den kleineren umgerissen. Ein Bauarbeiter wurde leicht verletzt, kam aber mit einigen Schrammen davon. Das Baustellenfahrzeug steht bereits wieder, ist aber nicht fahrbereit. Es laufen Versuche, den Bagger aus dem Weg zu schaffen - wenn das gelingt, könnte auch die Straße wieder freigegeben werden.

Verkehrschaos - doch die Straße soll bald wieder frei sein

Weil am Georg-Schmid-Ring, auf Höhe der Kulturkneipe Chili, plötzlich kein Durchkommen mehr war, wichen auch mehrere Lkw-Fahrer über die Kardinal-von-Waldburg-Straße in Richtung Königstraße aus. Weil Lastwagen aber nicht durch den Mitteltorturm kommen, mussten die Sattelschlepper rückwärts wieder aus der Straße hinaus fahren. Auch auf der Großen Allee gibt es Einschränkungen. Von der Großen Allee in Richtung Lauingen aus dürfen Autofahrer nicht mehr links abbiegen, was einen Rückstau bis hin zur Kreuzung mit der Kapuzinerstraße nach sich zieht.

