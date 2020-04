12:35 Uhr

Unfall bei Höchstädt: Wie kam ein Betonbrocken auf die Straße?

Auf der Straße zwischen Deisenhofen und Höchstädt liegt ein Betonbrocken auf der Straße. Ein 25-jähriger Autofahrer prallt dagegen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Auf der Verbindungsstraße von Deisenhofen nach Höchstädt hat sich am Freitag gegen 20.45 Uhr ein Unfall ereignet . Ein 25-jähriger Autofahrer war nach Angaben der Polizei in Richtung Höchstädt unterwegs. Kurz nach dem Abzweig zur Pulvermühle lag ein rund 20 auf 20 Zentimeter großer Betonbrocken auf der Straße.

Betonbrocken auf der Straße: Unfall bei Höchstädt

Der Mann konnte laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr über das Hindernis. Dabei entstand an seinem Auto ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Wie der Betonbrocken auf die Straße kam, ist bislang unklar. Da jedoch der Verdacht einer Straftat im Raum liegt, bittet die Polizei in Dillingen Zeugen, sich zu melden. (pol)

