09:57 Uhr

Unfall in Buttenwiesen: Senior drückt zu stark aufs Gaspedal

Ein 84-jähriger Autofahrer drückt in Buttenwiesen zu stark auf das Gaspedal, sodass sein Wagen eine Böschung hinabfährt. Das Auto muss abgeschleppt werden.

Ein Unfall mit einem Gesamtschaden von ungefähr 1700 Euro hat sich am Donnerstag in Buttenwiesen ereignet, als ein 84-jähriger Autofahrer gegen 12.20 Uhr in der Wertinger Straße in die Parklücke bei einer Gärtnerei einfahren wollte.

Senior verursacht Unfall in Buttenwiesen

Aus unerfindlichen Gründen trat der Mann laut Polizeibericht mit seinem Fuß so stark auf das Gaspedal, dass sein Wagen die Böschung vor dem Parkplatz hinabfuhr und einen Baum der Gärtnerei sowie weitere Anpflanzungen der Grünanlage beschädigte. Weil nicht klar war, ob bei der Karambolage auch der Unterboden des Autos beschädigt wurde, ließ der Senior dieses in eigener Regie abschleppen. (pol)

