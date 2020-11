vor 33 Min.

Unfall in Dillingen: 73-jähriger Radfahrer angefahren

Weil ihn die Sonne blendete, übersah ein Autofahrer in Dillingen einen 73-jährigen Radfahrer.

Ein 73-jähriger Radfahrer aus Dillingen befuhr am Samstag gegen 10.15 Uhr den Radweg in der Altheimer Straße in Richtung Südosten. Ein 49-Jähriger mit Wohnort in der Schweiz befuhr zeitgleich mit seinem Pkw die Werner-von-Siemens-Straße in Richtung Osten. Dabei wurde er offenbar von der tief stehenden Sonne so stark geblendet, dass er ein Stopp-Schild und den von links kommenden Radfahrer übersah.

Der Radfahrer wurde beim Unfall in Dillingen leicht verletzt

Es kam zur Kollision, wobei sich der Radfahrer am rechten Knöchel und am linken Ellbogen verletzte. An den beiden Fahrzeugen entstanden jeweils leichte Sachschäden in Höhe von insgesamt circa 150 Euro. (pol)

