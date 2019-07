vor 34 Min.

Unfall in Dillingen: Auto prallt gegen 40-Tonner

In der Dillinger Innenstadt ist es zu einem Unfall gekommen.

Ein Lkw-Fahrer nimmt einer 42-Jährigen an der Kreuzung Große Allee/Georg-Hogen-Ring die Vorfahrt. Es kommt zum Zusammenprall.

Einen Verkehrsunfall, bei dem es zu einer Gesamtschadenshöhe von rund 2500 Euro gekommen ist, hat ein 28-jähriger Fahrer eines Lastkraftwagens am Montag kurz nach 13 Uhr in Dillingen verursacht. Eine 42-jährige Autofahrerin überquerte nach Angaben der Polizei den Kreuzungsbereich der Großen Allee vom Georg-Hogen-Ring kommend in Richtung Prälat-Hummel-Straße.

Unfall in Dillingen: 2500 Euro Schaden

Der auf der Großen Allee aus Richtung Lauingen kommende Fahrer des Sattelzugs bog ebenfalls in die Prälat-Hummel-Straße ein und nahm der 42-Jährigen die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenprall zwischen Auto und 40-Tonner. (pol)

