Unfall in Dillingen: Drei Autos, zwei verletzte Fahrer

In Dillingen wurden bei einem Unfall am Mittwoch zwei Personen verletzt.

Bei einem Unfall in Dillingen wird ein Pkw in die Gegenfahrbahn geschleudert. Wegen des Staus beschimpfen einige Autofahrer dann die Polizei.

Bei einem Unfall in Dillingen sind am Mittwoch zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 55-Jährige gegen 17.40 Uhr von der Donaustraße nach links in den Georg-Schmied-Ring einbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 62-Jährigen. Dessen Auto wurde durch den Aufprall in die Fahrbahn des Georg-Schmied-Rings geschleudert, wo er gegen ein weiteres Fahrzeug prallte. Sowohl die Unfallverursacherin als auch ihr 62-jähriger Unfallgegner wurden durch den Aufprall leicht verletzt und mussten im Krankenhaus Dillingen behandelt werden.

Unfall in Dillingen: Polizisten beschimpft

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 15.500 Euro. Da aus den Unfallfahrzeugen Betriebsstoffe ausliefen musste zusätzlich die Straßenmeisterei hinzugerufen werden, um diese zu binden. Währenddessen wurden die Streifenbeamten, die mit der Unfallaufnahme beschäftigt waren, wiederholt von Verkehrsteilnehmern beschimpft, da es zu Behinderungen auf der Fahrbahn kam. Extra aufgestellten Leitkegel und sogar Absperrbänder wurden ignoriert und umfahren, sodass sich die Unfallaufnahme weiter verzögerte. (pol)

