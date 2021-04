Unfall in Dillingen: Fahrer leistet Widerstand gegen die Polizei

Ein Fahrer, der unter Drogeneinfluss stand, hat in Dillingen einen Unfall verursacht. Zudem widersetzte sich der 39-Jährige auf der Dienststelle den Polizeibeamten.

Ein Fahrer eines Kleintransporters hat nach Angaben der Polizei am Freitagabend unter Drogeneinfluss einen Unfall in Dillingen verursacht. Der 39-Jährige übersah gegen 18.30 Uhr an der Kreuzung Hofweiherweg/Am Reitweg einen von links Wagen einer 26-Jährigen, die Vorfahrt hatte.

Autofahrerin wird bei Unfall verletzt

Es kam dabei im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei erlitt die Autofahrerin leichte Verletzungen. Die 26-Jährige wurde zur Behandlung ins Dillinger Kreiskrankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiter stand der 39-Jährige zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen.

Gegen den 39-Jährigen lag ein offener Haftbefehl vor

Damit nicht genug. Gegen den Fahrer des Kleintransporters wurde auch noch ein offener Haftbefehl vollzogen. Dabei leistete der 39-Jährige auf der Dillinger Polizeidienstelle Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Verletzt wurde hierbei niemand. (pol)

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden.

