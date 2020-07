vor 35 Min.

Unfall in Dillingen: drei Leichtverletzte

Drei Leichtverletzte mussten nach einem Unfall in Dillingen ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall in der Großen Allee in Dillingen sind am Mittwoch eine Frau und ihre beiden Enkel leicht verletzt worden.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, wollte eine 31-jährige Autofahrerin den Parkplatz eines Dillinger Sanitätshauses verlassen. Dabei nahm sie einem anderen Auto die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge kollidierten.

In dem anderen Wagen saß eine Frau mit ihren beiden Enkelkindern. Alle drei wurden mit leichten Verletzungen ins Dillinger Krankenhaus gebracht.

An den Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 3000 Euro. (pol)

