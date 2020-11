09:55 Uhr

Unfall in Gundelfingen führt zu kurzfristiger Sperrung der B16

Nach einem Unfall mit einem landwirtschaftlichen Gespann musste die Feuerwehr die B16 in Gundelfingen kurzfristig sperren.

Beim Abbiegen in einen Feldweg auf Höhe des Maxfelderhofs an der B16, übersah ein Landwirt einen Transporter. Die Feuerwehr musste die Strecke kurzfristig sperren.

Beim Abbiegen auf Höhe des Maxfelderhofs hat ein Landwirt am Montag, 2. November, gegen 18 Uhr, einen Kleintransporter übersehen. Da der 39-jährige Fahrer des Transporters nicht mehr ausweichen konnten, prallte er in den Anhänger des landwirtschaftlichen Gespanns. Wie die Polizei mitteilte, wurde er leicht verletzt in das Dillinger Krankenhaus gebracht.

Polizei stellte einen Schaden im Wert von rund 10.000 Euro fest

Am Kleintransporter entstand im Zuge des Unfalls ein wirtschaftlicher Totalschaden in der Höhe von knapp 5000 Euro. Auch am Anhänger hat die Polizei einen Sachschaden von rund 5000 Euro verzeichnet.

Feuerwehr sperrte B16 in Gundelfingen kurzfristig

Zur Unfallaufnahme musste die B16 kurzfristig durch die Gundelfinger Feuerwehr gesperrt werden, die mit 15 Einsatzkräften vor Ort war und die Bergungsmaßnahmen der Fahrzeuge unterstützte. (pol)

