vor 46 Min.

Unfall in Lauingen: Benz prallt auf BMW

In Lauingen hat es am Dienstag gekracht.

Verletzt wurde bei dem Unfall am Dienstag in Lauingen niemand, aber der Unfallschaden ist hoch.

Ein 72-jähriger Mercedesfahrer hat am Dienstag um 12.15 Uhr die Vorfahrt eines anderen Wagens übersehen. Laut Polizei nahm er an der Kreuzung Hanns-Martin-Schleyer-Straße/Max-Eyth-Straße die Vorfahrt eines querenden 21-jährigen Autofahrers, der in einem BWM saß. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro. (pol)

