vor 45 Min.

Unfall in Mödingen: E-Bike-Fahrer schwebt in Lebensgefahr

Ein 84-Jähriger prallte mit einem Teleskoplader zusammen. Der Senior trug keinen Helm. Im Landkreis Dillingen gab es weitere Unfälle.

Die Polizei Dillingen meldet in ihrem Bericht von Donnerstag, das es gleich mehrfach im Landkreis Dillingen gekracht hat. Bei den Unfällen wurden auch Personen verletzt. Ein schwerer Unfall hat sich in Mödingen ereignet. Gegen 14.15 Uhr übersah ein 53-jähriger Fahrer eines Teleskopladers beim Einfahren in die Finninger Straße in Mödingen einen querenden 84-jährigen Pedelec-Fahrer. Das Gefährt des Seniors kollidierte dabei mit der Schaufel des Teleskopladers und der Senior stürzte zu Boden. Er erlitt dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen, da er keinen Helm trug. Aufgrund des Unfallgeschehens wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg ein Gutachter an die Unfallstelle gerufen, um den genauen Unfallhergang zu analysieren, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.

BMW-Fahrer übersieht E-Bike-Fahrer in Gundelfingen

Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 16.30 Uhr als ein 45-jähriger BMW-Fahrer von der Gartnerstraße auf die Lauinger Straße auffahren wollte und dabei einen querenden 89-jährigen Fahrradfahrer übersah. Der Radler wurde dabei vom Pkw erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Er erlitt leichtere Verletzungen und wurde ins Dillinger Krankenhaus gebracht. Auch er hatte keinen Helm getragen. An Fahrrad und Pkw entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. So teilt es die Polizei in ihrem Bericht mit.

Das Reh überlebte Zusammenstoß nicht

Gegen 0.30 Uhr prallte der Fahrer eines Leichtkraftrades auf der Straße zwischen Hinterried und Wortelstetten mit einem Reh zusammen, dass plötzlich über die Straße sprang. Der 17-Jährige stürzte mit seinem Motorrad zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus Wertingen behandelt werden mussten. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.

Zur Behandlung ins Krankenhaus Dillingen

Ein weiterer Fall hat sich gegen 8 Uhr in Höchstädt ereignet, als eine 47-jährige VW-Fahrerin von der Herzogin-Anna-Straße in die Dillinger Straße einbiegen wollte. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 20-jährigen BMW-Fahrer und prallte mit seinem Fahrzeug zusammen. Die Unfallverursacherin wurde laut Polizeibericht durch den Aufprall leicht verletzt und musste ins Dillinger Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 4000 Euro. (pol)

Lesen Sie auch:

Themen folgen