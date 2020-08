10:06 Uhr

Unfall in Syrgenstein: Mofafahrerin übersieht Autofahrerin

Das 15-jährige Mädchen war von der Sonne geblendet. Glücklicherweise ist bei dem Unfall bei Landshausen nicht mehr passiert.

Eine 15-Jährige ist am Donnerstag gegen 19.25 Uhr mit ihrem Mofa die Ringstraße in Landshausen gefahren und wollte an der Einmündung zur Ghagstraße nach links einbiegen.

Zu weit auf die Gegenfahrbahn geraten

Beim Abbiegevorgang wurde sie allerdings durch die untergehende Sonne geblendet und geriet deshalb zu weit auf die Gegenfahrbahn, teilt die Polizei mit.

Ein geringer Sachschaden

Es kam zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 60-jährige Frau aus Landshausen, welche mit ihrem Pkw die Einmündung geradeaus in Richtung Giengener Straße überqueren wollte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen. (pol)

