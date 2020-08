vor 43 Min.

Unfall in Syrgenstein: Spiegel beschädigt, Führerschein weg

In Syrgenstein wollte ein Mann Fahrerflucht begehen, doch sein Unfallgegner stoppte ihn und verständigte die Polizei

Ein Mann hat in Syrgenstein einen Unfall verursacht und wollte fliehen. Doch er hatte nicht mit seinem Unfallgegner gerechnet.

Ein 57-Jähriger war am Mittwoch um 21.20 Uhr mit seinem Auto auf der Schulstraße in Syrgenstein unterwegs. An der dortigen Baustelle hätte er dem entgegenkommenden Verkehr den Vorrang ermöglichen müssen.

Nach dem Unfall in Syrgenstein fuhr der Ältere einfach weiter

Stattdessen fuhr er in die Baustelle ein, während ihm ein 19-jähriger Autofahrer entgegenkam. Dabei wurde der linke Außenspiegel des BMW beschädigt. Der 57-Jährige setzte trotz des Zusammenstoßes seine Fahrt weiter fort. Doch sein Unfallgegner verfolgte und stoppte ihn.

Die Polizei führt in Syrgenstein einen Alkoholtest durch

Die hinzugerufenen Polizeibeamten bemerkt, dass der 57-jährige Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab mehr als 0,5 Promille. Der Fahrer musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. (pol)

Lesen Sie dazu auch :

Themen folgen