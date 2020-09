10:20 Uhr

Unfall in Wittislingen: Alkohol, Drogen und keine Fahrerlaubnis

Ein 36-Jähriger baut mit seinem Mofa in Wittislingen einen Unfall. Nun muss er sich wegen mehrerer Vergehen verantworten.

Gleich wegen mehrer Delikte muss sich ein 36-jähriger Mofa-Fahrer verantworten, nachdem er in Wittislingen einen Unfall verursacht hat. Wie die Polizei berichtet, kam der Mann am Dienstag gegen 17.25 Uhr mit seinem Mofa in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr, wo er seitlich mit einem entgegenkommenden Auto zusammenprallte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Der Unfallverursacher in Wittislingen war mit 1,1 Promille unterwegs

Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass das Mofa wesentlich schneller als die erlaubten 25 Kilometer pro Stunde fahren dürfte, außerdem war der 36-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Ein Alkoholtest ergab zudem einen Wert von über 1,1 Promille, außerdem lagen Hinweise auf den Konsum von Drogen vor. Der 36-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, sein Mofa wurde sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie weiterer Delikte ermittelt. (pol)

