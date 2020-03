11:29 Uhr

Unfallflucht aufgeklärt

Eine Frau hat einen Schaden in Höhe von 1000 Euro verursacht, sich aber nicht darum gekümmert.

Eine 53-Jährige hat am vergangenen Freitagabend beim Ausparken in Dillingen ein neben ihr geparktes Auto angefahren. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Doch die Dillingerin floh vom Unfallort, ohne zu warten oder ihre Personalien zu hinterlassen. Die verständigte Polizei konnte die Unfallverursacherin jedoch ermitteln. Gegen sie wird nun aufgrund des „Unerlaubten Entfernens vom Unfallort“ ermittelt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. (pol)

Themen folgen