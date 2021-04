vor 17 Min.

Unionsaffären: Das sagen unsere Abgeordneten

Bei CSU und CDU in Landtag und Bundestag hagelte es geradezu Meldungen über dubiose Deals und persönliche Vorteilnahme. Die Repräsentanten des Landkreises Dillingen sind sehr verärgert.

Von Benjamin Reif

In den vergangenen Wochen überschlugen sich beinahe die Meldungen zu dubiosen Geschäften von Mitgliedern von CSU und CDU, die im Zuge der „Maskenaffäre“ ans Licht kamen. Bei der Vermittlung von Geschäften zwischen Wirtschaft und Staat bei der Versorgung mit medizinischen Gütern in der Pandemie hielten einige Politiker offenbar die Hand auf und bereicherten sich persönlich. Besonders rege scheint es beim Kreisverband der CSU in Günzburg zugegangen zu sein – der Bundestagsabgeordnete Georg Nüsslein und der Landtagsabgeordnete Alfred Sauter gehören beide der CSU im Nachbarlandkreis an. Die beiden Politiker sollen bei der Vermittlung von Deals von sehr hohen Provisionen kassiert haben, beide bestreiten die Vorwürfe.

