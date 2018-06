vor 54 Min.

Unschöne Szenen auf den Straßen im Landkreis

Am Wochenende kam es vielerorts im Landkreis Dillingen zu Unfällen. Mancher Fahrer war nicht fahrtüchtig.

Auf den Straßen im Landkreis Dillingen gab es am Wochenende einige Unfälle. Bei anderen Fahrern ging es zwar glimpflich aus, doch waren diese eigentlich nicht mehr fahrtüchtig.

Am Samstag Abend gegen 19 Uhr beobachtete eine Verkehrsteilnehmerin in der Zenettistraße, wie ein 53-jähriger Radfahrer von seinem Vehikel stürzte. Die hinzugerufene Polizeistreife stellte einen Atemalkoholwert von über 1,8 Promille fest. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Radfahrer verbrachte eine Nacht im Krankenhaus zur weiteren Beobachtung.

Am Freitag gegen 13.30 Uhr stand eine 24-Jährige mit ihrem Auto an der Ampel Klemens-Mengele-Straße/Donauwörther Straße und wollte geradeaus in Richtung des dortigen Supermarktes fahren. Nachdem die Ampel auf rot sprang, musste die junge Frau warten. Als ein rechts neben ihr stehender Bus, dessen Ampel für Rechtsabbieger auf grün umschaltete, losfuhr, ging die 24-Jährige davon aus, dass sie ebenfalls grün hatte und fuhr ebenfalls los. Nachdem ihre Fahrspur aber noch Rot hatte, kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Donauwörther Straße fahrenden Auto, dessen 55-jähriger Fahrer in Fahrtrichtung Lauingen unterwegs war. Beide Beteiligte wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die Polizei schätzt die Kosten der Karambolage auf rund 10000 Euro.

Am Freitagabend gegen 18 Uhr fuhr jemand mit einem silberfarbenen Auto der Marke VW in der Mozartstraße in Dillingen gegen einen geparkten Opel. Ohne sich weiter um die Sache zu kümmern und auf den Halter oder die Polizei zu warten, entfernte sich der Fahrerr von der Unfallstelle. Am geparkten Pkw entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei Dillingen bittet jeden, der etwas von dem Unfall mitbekommen hat, um Hinweise zum unfallverursachenden Auto unter Telefon 09071/560.

Ein 18-Jähriger fuhr am Freitag gegen 16 Uhr auf der Kreisstraße DLG 15 von Mörslingen in Richtung Deisenhofen. In einer Kurve kurz vor Deisenhofen kam der junge Fahrer mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem angrenzenden Acker. Der Mann blieb unverletzt. Am Pkw des 18-Jährigen entstand ein Schaden von rund 15000 Euro. Als die Polizei eintraf, gab der junge Mann als Gurnd für den Unfall an, dass er einer Katze ausgewichen sei.

Die Polizei wurde in der Nacht auf Sonntag zu einem ungewöhnlichen Vorfall gerufen. Wie den Beamten mitgeteilt wurde, lief ein verwirrter Mann in der Straße „Am Grillenberg“ in Gundelfingen um sein Auto. Vor Ort konnte der 62-jährige Halter des Pkw angetroffen werden. Nachdem dieser tatsächlich psychisch auffällig war, wurde vorsorglich ein Rettungsdienst hinzugezogen und der Mann ins Krankenhaus Dillingen gebracht. Dort wurde festgestellt, dass der Mann offensichtlich unter Medikamenteneinfluss stand und wahrscheinlich völlig fahruntüchtig war. (pol)

