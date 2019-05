17:04 Uhr

Unsere Karte zeigt, wie alt die Menschen Ihrer Gemeinde sind

Wie alt sind die Menschen in Ihrer Gemeinde? Unsere interaktive Karte zeigt das Durchschnittsalter in alle Kommunen im Landkreis Dillingen.

Von Jakob Stadler

Im Landkreis Dillingen sind die Menschen im Schnitt am ältesten: 45,7 Jahre beträgt dort das Durchschnittsalter. Am jüngsten sind hingegen die Menschen in Buttenwiesen: Dort beträgt das Durchschnittsalter nur 41,9 Jahre.

Unterschiede gibt es auch zwischen Männern und Frauen. Frauen werden im Schnitt älter, daher ist auch das Durchschnittsalter bei ihnen etwa höher als das der Männer.

Das Durchschnittsalter des gesamten Landkreises liegt bei 43,8 Jahren. Bei den Männern liegt es bei 42,5 Jahren, bei Frauen bei 45 Jahren.

Klicken oder Tippen Sie auf die Gemeinde, um die jeweiligen Werte zu erfahren.

