vor 40 Min.

Unter Drogen noch Auto gefahren

Polizei schnappt 18-Jährigen in Lauingen

Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Dienstag gegen 20.15 Uhr in der Brüderstraße in Lauingen von der Polizei aufgehalten worden. Er wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er ohne Licht mit seinem Pkw unterwegs war. Der 18-Jährige räumte ein, dass er kurz zuvor einen Joint geraucht hatte, teilt die Polizei mit. Er musste daraufhin seinen Pkw abstellen und sich einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem wurden sein Fahrzeug und die Wohnung durchsucht. In seinem Fahrzeug wurde zudem eine geringe Menge an Marihuana gefunden. Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge berauschender Mittel und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt, steht es in der Pressemitteilung der Dillinger Polizei. (pol)

Themen folgen