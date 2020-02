Unterbechingen hat die erste Kommandantin im Landkreis

Plus Bettina Guffler leitet seit Kurzem die Freiwillige Feuerwehr Unterbechingen. Mit ihr steht in der Region erstmals eine Frau an der Spitze einer Wehr. Warum die 31-Jährige bislang noch eine Ausnahme ist

Eines ist Bettina Guffler wichtig zu betonen: „Ich bin keine Quoten-Frau.“ Die 31-Jährige ist die neue Kommandantin der Freiwilligen Feuerwehr Unterbechingen – und damit die erste Frau an der Spitze einer Feuerwehr im Landkreis Dillingen. Stolz sei sie irgendwie schon, sagt sie. Es sei ihr eine Ehre, eine Wehr leiten zu dürfen. Dies sei jedoch unabhängig von ihrem Geschlecht. „Es zählt die Leistung, die man bringt.“

Die bringt Guffler schon seit 17 Jahren. Damals schnuppert die gebürtige Dillingerin, die im Alter von zwei Jahren mit ihrer Familie nach Unterbechingen kam, bei einem Tag der offenen Türe der Feuerwehr im Haunsheimer Ortsteil hinein. Die 15-Jährige kommt ins Gespräch mit dem Kommandanten Erich Willer – und bleibt hängen. Vor allem die Verbindung aus Geselligkeit und Technischem fasziniert sie. Es geht los in der Jugendfeuerwehr, wo sie eine Grundausbildung erhält. Mit 18 Jahren wird Guffler zur Feuerwehrfrau und arbeitet sich nach oben. Sie macht eine Ausbildung zur Truppenführerin, zur Atemschutzgeräteträgerin, zur Gruppenführerin und wird Jugendwartin.

2014 steigt Guffler zur Stellvertretenden Kommandantin auf. Diesen Posten bekleidet die Unterbechingerin bis zum vergangenen November. Dann wird sie an die Spitze gewählt – und zur Nachfolgerin des langjährigen Kommandanten Willer. Vor Kurzem bestätigt der Haunsheimer Gemeinderat den Personalwechsel, der damit offiziell ist.

Sie kümmert sich nicht nur um die Technik, sondern auch um Trauer

Einen Einsatz in ihrer neuen Funktion hatte Guffler noch nicht. Dafür jede Menge neuer Erfahrungen. Vor allem der bürokratische Aufwand habe für sie zugenommen. Die 31-Jährige spricht von einer „Flut an Mails“. Als Kommandantin ist sie für vieles zuständig, wovon sie zuvor nur am Rande Notiz genommen hat: Ersatzteile, Fahrzeugwartung, Neuanschaffungen. Außerdem hat sie die Verantwortung, dass ihre Kameraden wieder gesund von Einsätzen zurückkommen.

Tragen die Helfer negative oder gar traumatische Erlebnisse davon, muss sie als erste Ansprechpartnerin bereitstehen. „Man muss lernen, damit abzuschließen“, sagt sie selbst zu belastenden Einsätzen mit Verletzten oder gar Toten. „Ansonsten verfolgt einen das immer.“

Ihrer Tätigkeit bei der Feuerwehr geht sie parallel zu ihrem eigentlichen Job nach. Guffler arbeitet als stellvertretende Projektleiterin in einem Ingenieurbüro in Haunsheim. Dieser Spagat klappt nur, weil sie einen kulanten Chef mit Verständnis für ihr ehrenamtliches Engagement habe. „Ansonsten wäre das alles nicht möglich.“ Auch so sei es schwierig, Job, Feuerwehr und Privatleben unter einen Hut zu bringen. Wobei die 31-Jährige die Feuerwehr nicht als Verpflichtung, sondern als ihr großes Hobby sieht, wie sie sagt.

Guffler muss in ihrer Position Ansagen machen – auch altgedienten Feuerwehrmännern. Klappt das? „Ich hatte noch keine Probleme oder negative Erfahrungen“, sagt Guffler, die in kurzen und prägnanten Sätzen antwortet. Sie profitiert davon, dass sie sich seit 17 Jahren bei der Wehr in Unterbechingen bewährt hat. Ihr Vorgänger Erich Willer, der als Zweiter Kommandant nach wie vor beratend zur Seite steht, betont: „Der Respekt vor ihr ist in der Truppe schon lange da, den hat sie sich erarbeitet.“ Willer spricht, wie Guffler, von einem „funktionierenden Team“ und einer „Riesenakzeptanz“. Gebe es etwa Aufgaben, bei denen Guffler, die ohnehin kräftig gebaut ist, körperliche Unterstützung benötigt, stehen ihre Kameraden zur Seite.

Vorbilder wie die gebürtige Dillingerin wirken sich auf die Nachwuchsarbeit aus

Vorbilder wie Guffler wirken sich auch auf die Nachwuchsarbeit aus. Laut Willer gibt es im Jugendbereich der Unterbechinger mittlerweile mindestens genauso viele Mädchen wie Jungen. Man spreche Jugendliche gezielt an – unabhängig vom Geschlecht. Eine Entwicklung, die landkreisweit zu beobachten ist. „Im Jugendbereich sind die Mädchen auf dem Vormarsch“, sagt Kreisbrandrat Frank Schmidt.

Gut jeder Vierte der insgesamt 433 Mitglieder der Jugendwehren ist mittlerweile weiblich. Im Erwachsenenbereich schaut das noch anders aus. Dort sind lediglich 282 der 3482 aktiven Feuerwehrleute Frauen. Was laut Schmidt nicht nur an traditionellen Rollenbildern, sondern auch an biologischen Gegebenheiten liege. Viele weibliche Feuerwehr-Karrieren würden durch eine Schwangerschaft zu Ende gehen.

Dass mit Bettina Guffler nun ein Positivbeispiel vorangeht, bezeichnet Schmidt als „sehr erfreulich“. Dillingen war nach seinen Angaben einer der letzten Landkreise in Schwaben, wo es bislang keine Erste Kommandantin gab. Immerhin vier weitere Wehren in der Region haben laut ihm eine Frau als Zweite Kommandantin: Diemantstein, Hohenreichen, Riedsend und Veitriedhausen. Die klassische Männerdomäne Feuerwehr wird ganz langsam auch für das weibliche Geschlecht zugänglich „Es tut sich etwas“, so Schmidt – wenn auch nicht überall. Der Kreisbrandrat berichtet davon, dass der größte Teil der Wehren dieser Entwicklung aufgeschlossen gegenübersteht.

Trotzdem gebe es nach wie vor Orte, wo man dies kritisch sehe. „Da werden dann Argumente wie Toiletten oder Umkleiden vorgeschoben, obwohl das wirklich kein Problem sein sollte“, sagt Schmidt. Nachdem es nun erstmals eine Kommandantin gibt, seien die nächsten Schritte, dass Frauen in der Region auch Führungsposten als Kreisbrandmeisterin, -inspektorin oder -rätin besetzen. „Nichts darf ausgeschlossen sein“, so Schmidt.

