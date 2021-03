vor 21 Min.

Unterglauheimer wird bei Verkauf seines Autos betrogen

Ein Schrotthändler aus dem Raum Kassel dachte, er ist besonders clever und zahlt für ein Auto nur den halben Preis. Do er hat nicht mit dem Verkäufer aus Unterglauheim gerechnet.

Ein Schrotthändler aus Kassel dachte, er ist besonders clever und zahlt für ein Auto nur den halben Preis. Do er hat nicht mit dem Verkäufer aus Unterglauheim gerechnet.

Ein Mann aus Unterglauheim hat am 22. Februar seinen Wagen verkauft. Den Preis in Höhe von 400 Euro nahm ein Käufer an, der kurz darauf mit einem Beifahrer erschien. Wie die Polizei weitermittelte, lud er den Wagen auf einen Autoanhänger. Dem Verkäufer gab er jedoch nur 200 Euro. Die weitere Summe sollte zwei Tage später übergeben werden.

Der Unterglauheimer erreichte den Käufer nicht mehr

Doch diese Zahlung erfolge nicht. Auch telefonisch war der Käufer nicht zu erreichen. Auch war der hinterlegte Name auf dem Kaufvertrag unleserlich geschrieben. Über das abfotografierte Kennzeichen des Autos und Anhängers des Käufers konnte die Polizei aber einen 36-jähriger Schrotthändler aus Kassel ermitteln. Nun werden weitere Nachforschungen gegen ihn angestellt. (pol)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen