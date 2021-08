Betrunkener Mann überschlägt sich mit dem Auto

Ein Autofahrer fährt aus einer Kurve eine Böschung herunter, dann auf eine Wiese und anschließend wieder eine Böschung herunter.

Ein 33-jähriger Autofahrer, der am Freitag gegen 23.30 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Untermagerbein in Richtung Tuifstädt unterwegs war, ist laut Polizeibericht in einer Rechtskurve alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr die Böschung hinunter und weitere rund 200 Meter über eine Wiese. Anschließend rutschte das Auto erneut eine Böschung hinunter. Der Wagen überschlug sich und kam auf der Seite zum Liegen.

Nach dem Unfall läuft der betrunkene Mann weg

Anschließend soll der 33-Jährige laut Polizei zu Fuß weggelaufen sein, konnte jedoch durch eine Streife kurz vor Mönchsdeggingen aufgegriffen werden. Ein Alkotest ergab einen Wert von über zwei Promille, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Mann wurde nicht verletzt. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro. (pol)