08.02.2020

Unterricht im Kinosaal

Das Filmcenter in Dillingen ist wieder dabei. So läuft die Anmeldung

Zum 13. Mal findet in der Woche vom 23. bis 27. März wieder die Schulkinowoche in Bayern statt. Unter den 130 Kinos in 120 bayerischen Städten, in denen während dieser Woche ein besonderes Programm speziell für Schulen angeboten wird, ist auch das Filmcenter Dillingen wieder mit dabei. Unterricht im Kinosaal lautet dabei einmal mehr das Motto, das sich auch in Dillingen großer Beliebtheit erfreut.

Die Programmflyer liegen im Kino und auch im Medienzentrum Dillingen aus. Charlotte Mayr, Mitbetreiberin des Filmcenters, freut sich wie schon in den Vorjahren wieder auf die Besuche zahlreicher Schulklassen aus allen Schularten und ihrer Lehrkräfte: „Es ist immer schön, wenn das Angebot der Schulkinowoche in unserem Haus gut angenommen wird und wenn wir den jungen Menschen auf diese Weise das Medium ‚Kino‘ näherbringen können. Ein ausdrückliches Dankeschön möchte ich allen Schulen aussprechen, die uns dabei seit Jahren die Treue halten.“

Landrat Leo Schrell begrüßt die Schulkinowoche ausdrücklich und bedankt sich bei Charlotte Mayr dafür, dass das Filmcenter Dillingen dieses besondere Programm zur Medienerziehung ermöglicht. Ziel der vom Kultusministerium und von zahlreichen öffentlichen Trägern initiierten Kinowoche sei es, die Film- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen anhand wertvoller Kinofilme und lehrplanrelevanter Themen auf diese Weise anzusprechen.

Auch der Leiter des Medienzentrums des Landkreises Dillingen, Helmut Herreiner, sieht in der Schulkinowoche ein wichtiges und nützliches Zusatzangebot für die Medienbildung junger Menschen. Schließlich wird aus seiner Sicht während der Schulkinowoche zu einem sehr günstigen Eintrittspreis von 3,50 Euro pro Schüler ein breit gefächertes Filmangebot für alle schulischen Altersstufen geboten, das ergänzt wird durch kostenfreie Begleitmaterialien zu allen Filmen für die pädagogische Vor- und Nachbereitung des Kinobesuchs – Medienerziehung im besten Sinne also.

Die Materialien sind per Download über das Internetportal www.schulkinowoche.bayern.de erhältlich. Dort ist ab sofort auch die Anmeldung von Lehrkräften oder Schulleitungen möglich, die mit ihren Klassen eine der Filmvorführungen während der Schulkinowoche besuchen wollen. Die Anmeldung geschieht nicht über die örtlichen Kinos, sondern über die genannte Homepage der Schulkinowoche, per Telefon über 089/2170-2224 oder über die Adresse SKW.schwaben@isb.bayern.de per E-Mail. Die vorherige Kartenreservierung und schriftliche Bestätigung über das Projektbüro ist obligatorisch. Anmeldeschluss für alle Vorstellungen im Rahmen der Schulkinowoche ist im Übrigen bereits am 9. März.

Welche Filme an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit im Filmcenter Dillingen angeboten werden, ist den Flyern beziehungsweise der Homepage zu entnehmen. Für die Schülerinnen und Schüler der ersten Klasse stehen die beiden Filme „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“ und „Mullewapp – Eine schöne Schweinerei“ auf dem Programm. Die Drittklässler können beim Filmklassiker „Momo“ nach dem Buch von Michael Ende in Dillingen sogar an einem „Kino-Seminar“ teilnehmen.

Für die Viert- und Fünftklässler reicht das Angebot von „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ über „Thilda und die beste Band der Welt“ bis hin zur Literaturverfilmung mit dem Titel „Wunder“. Für die Jugendlichen der 8. Klassen aller Schularten schließlich steht im Rahmen des Sonderprogramms der Bundeszentrale für politische Bildung „Good Bye, Lenin!“ an zwei Tagen auf dem Programm. (pm) Symbolfoto: Andreas Brücken

