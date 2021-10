Unterringingen

Ein Konzerterlebnis der Wertinger Musikschule

Beim Konzert des Bläserquintetts der Musikschule Wertingen in der Kirche St. Laurentius in Unterringingen: (von links) Mihail Maxim, Sara Yago Mut, Markus Meyr-Lischka, Jakob Steinsiek und Heike Mayr-Hof.

Plus Das Bläserquintett der Wertinger Musikschule spielt in der Kirche von Unterringingen.

Von Horst von Weitershausen

Das Ambiente für dieses Konzert im Rahmen der Kulturtage im Landkreis Dillingen war geradezu einladend. Hatte doch das Bläserquintett der Musikschule Wertingen die kleine evangelische Kirche St. Laurentius in Unterringingen im Erntedankschmuck als Bühne für ihr rund einstündiges Konzert auserkoren. Beschwingt, mit alten ungarischen Tänzen aus dem 17. Jahrhundert von Ferenc Farkas, starteten Heike Mayr-Hof (Klarinette), Sara Yago Mut (Oboe), Markus Meyr-Lischka (Horn), Jakob Steinsiek (Fagott) und Mihail Maxim (Querflöte) in ihr Konzert. War bereits schon bei den ungarischen Tänzen zu hören, über welch hervorragend ausgebildete Instrumentalisten das Wertinger Bläserquintett verfügt, so sollte sich dies bei Mozarts Divertimento Nr. 8 F-Dur K.V. 213 einmal mehr bestätigen.

