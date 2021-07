Landkreis Dillingen

Unwetter im Landkreis Dillingen: Die Aussichten sind nur kurz schön

Nach den starken Regenfällen ist auch der Pegel an der Donau in Dillingen gestiegen.

Plus Es regnet wie aus Kübeln. Die Pegel der Bäche und Flüsse im Landkreis Dillingen steigen. Zumindest gibt es für das Wochenende einen kleinen Lichtblick.

Von Berthold Veh

Der Ellerbacher Benjamin Grimm ist Wetterbeobachter aus Leidenschaft. In Bachhagel betreut er eine Wetterstation. Bürger und Bürgerinnen sprechen den Hobby-Meteorologen deshalb gerne aufs Wetter an, so als ob der 35-Jährige dafür mitverantwortlich wäre. In diesen Tagen bekommt Grimm dabei immer wieder Klagen wie diese zu hören: „Das ist doch kein Sommer“, so oder ähnlich lauten die Beschwerden. Die Menschen stellen sich seinen Worten zufolge den Sommer eben anders vor.

